Москва, 25 июня, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Вся санкционная деятельность Запада против России не приносит желаемых результатов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1».

Artis Rams ПАСЕ

По мнению политика, желание стран Евросоюза вернуть Россию в парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) продиктовано не только стремлением вернуть финансовые потоки, которые в виде членских взносов поступали от России. Дело в том, что ПАСЕ не способна полноценно работать без участия представителей РФ.

«Деньги не главное. Если только для наших друзей с Украины, если они настолько принципиальные, смутили бы ПАСЕ желанием заплатить за Россию. Но как дело заходит о деньгах, патриотизм украинских делегатов заканчивается», — сказал Затулин.

При этом санкции Запада против России не приносят плоды. Убедившись в тщетности своих попыток, ряд стран Евросоюза решили поменять модель поведения и прекратить попытки общения с РФ с позиции силы.

«Прошло пять лет, как эти санкции досаждают нам. Но тем не менее никто не меняет своего мнения, никто не собирается сдавать Крым и Донбасс. Поэтому Германия, Франция, ряд других стран ищут выход. Украина и ряд других стран будут продолжать свою линию. Нам, в Госдуме, всё равно, какое решение они примут. В том смысле, что мы были, есть и будем Госдумой, Советом Федерации РФ и будем продолжать свою межпарламентскую деятельность. Проблемы не у нас — у Европы, которая или хочет, или не хочет признавать географию», — отметил Затулин.

Как сообщало ИА REGNUM, нефракционный депутат Верховной рады (прошел от партии Блок Петра Порошенко) Сергей Лещенко признал, что возвращение России в ПАСЕ покажет всю слабость и беспомощность Украины на международной арене.