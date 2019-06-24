Москва, 24 июня, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

ЦБ пересмотрел свои прежние прогнозы и пришёл к выводу, что инфляция в России будет ниже ожидаемой по двум основным причинам. Первая — негативный эффект от повышения налога добавочной стоимости (НДС) исчерпан. Вторая причина — сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. На основании этого Центробанк России сделал прогноз, что годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

В то же время показатели инфляции в 2019 году будут выше, чем в 2018-м, и на протяжении 2020−2021 годов будут находиться вблизи 4%. Общий вклад от повышения НДС в годовую инфляцию ЦБ РФ ценил в 0,6−0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на оптимистические статистические данные, население России ощущает существенный рост цен.