Симферополь, 24 июня, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Три года жители Симферополя добивались ремонта разрушенного тротуара, по которому местные жители ходят в школу, больницу и поликлинику, однако после его реконструкции остались недовольны качеством выполненных работ, передаёт 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Карпов Жители Симферополя недовольны качеством ремонта тротуара

«Отремонтированная дорожка на улице Киевской вдоль домов 132, 130, 128, по которой люди идут в школу №30, больницу и поликлинику. Три года общественники района Москольцо и горожане писали письма, обращались, чтобы сделали этот тротуар. Вот, сделали. Бордюрный камень, тротуар и проезжая часть — на одном уровне», — написал в Facebook крымский общественник Леонид Карпов.

По его словам, в дождь или снег границы между тротуаром и дорогой не будет видно, когда новый асфальт станет серым — тоже.

«Этот вопрос стоит на повестке несколько лет. Обиваем пороги, пишем официальные запросы в виде просьб и требований, встречались и обговаривали эту проблему с двумя предыдущими и нынешним руководством администрации Симферополя, дирекцией СОШ №30, главврачами больницы и поликлиники, местными жителями и общественниками. В итоге с большим трудом нашли средства на этот нужный во всех отношениях ремонт тротуара», — написал в соцсети местный житель Дмитрий Финашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее симферопольцы высказывали своё негодование по поводу некачественного ремонта тротуара на улице Спера, которую выполняли сотрудники отдела улично-дорожной сети МБК «Город».