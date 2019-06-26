Токио, 26 июня, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Россия не намерена возвращать Японии ни один остров южных Курил, заявил политолог Джеймс Браун на страницах близкой к японскому МИД газеты The Japan Times. Зато российское предложение создать безвизовую зону между Хоккайдо и Сахалинской областью Браун считает достойным внимания как позволяющее японцам обеспечить «доступ и влияние» на этих территориях. О каких остающихся у Японии возможностях рассуждает политолог незадолго до встречи японского премьер-министра и российского президента, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Не питая иллюзий в отношении прорыва по вопросу о территориях, доцент Университета Темпл считает, что Абэ «ещё может кое-что спасти из крушения его российской политики». С этой целью премьеру и нужно соглашаться на безвиз в условиях, когда уступки со стороны Абэ уже не привели к прогрессу, ведь дело не в российском упрямстве, а в геополитике и военной стратегии. Между тем безвиз пойдет Японии на пользу, дав ей больше пространства для маневров в отношениях с Россией — ведь, как пишет эксперт, «нередко Япония не решается проявлять должную жёсткость из страха, что она может негативно повлиять на ход переговоров».

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японский официоз признает банкротство Абэ в «территориальном вопросе»».