Ялта, Крым, 24 июня, 2019, 16:53 — ИА Регнум. На ялтинском стадионе «Авангард» упал строительный кран с выдвинутыми коленами стрелы во время подготовки ледового шоу Ильи Авербуха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня сообщил крымский общественник Сергей Сардыко.

Сергей Сардыко На стадионе в Ялте упал строительный кран

По его словам, на этом стадионе регулярно занимаются дети, а трагедии удалось избежать только потому, что ЧП произошло ранним утром.

«Уход главы администрации города Алексей Челпанова в отпуск ознаменовался чрезвычайным происшествием: упал автокран, который должен был устанавливать конструкцию для ледового катка», — отметил общественник.

Мы ждём от прокурора Ялты Юдина и начальника полиции Шварца беспристрастного расследования происшествия и наказания виновных», — добавил Сардыко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских общественников, во время реконструкции Приморского парка в Ялте, строители уничтожили 14 сосен, занесённых в Красную книгу. Причём вырубку провели до получения разрешения на строительство.