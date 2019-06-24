Минск, 24 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Белоруссия несёт потери из-за изменения российского налогового законодательства в нефтяной сфере, а также из-за поставок некондиционной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в публикациях журнала белорусского государственного концерна «Вестник Белнефтехима».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Зампред госконцерна Светлана Гурина в интервью журналу «Белнефтехима» констатировала, что только за январь-май 2019 года «потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов». Она отметила: «Для обеспечения эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями — повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках».

Аналитика на эту тему: Занимательная калькуляция белорусско-российского союзничества

«В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на 127,7 доллара за тонну (при котировке 70 долларов за баррель). К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах», — сообщила Гурина.

Она также проинформировала: «Во II квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы».

В свою очередь, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, комментируя проблему поставок из России «загрязнённой» хлорорганикой нефти, заявил: «Прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб».

На эту тему официально: Не надо орать и ползать на коленях, надо решать — Лукашенко

Напомним, в 2018 году Александр Лукашенко неоднократно поднимал вопрос о необходимости взыскания с России «компенсации» за изменение российского налогового законодательства. В результате «большого налогового манёвра» увеличивается цена российской нефти, что существенно отражалось на доходности белорусского нефтебизнеса.

Также напомним, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн т нефти: 18 млн поставляются по льготным ценам для переработки на двух белорусских НПЗ и 6 млн т — по схеме «перетаможки» (российские экспортные пошлины зачисляются в белорусский госбюджет). При этом Белоруссия ежегодно экспортирует в Германию около 1,6 млн т добываемой у себя нефти в сыром виде, а внутренние потребности постсоветской республики в сырой нефти оцениваются в 5,5−7 млн т.

Читайте на эту тему: Надо не НПЗ продавать, а перерабатывать белорусскую нефть — Лукашенко

Крупнейшими покупателями нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти, являются компании Британии и Украины. Официальный Минск заявил о поиске альтернативных поставщиков нефти, обратившись к друзьям и партнёрам из Азербайджана, Казахстана, Нигерии, Саудовской Аравии и других стран. Переговорный процесс осложняет нежелание продавцов продавать богатство своих недр на льготных условиях.