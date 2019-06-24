Москва, 24 июня, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Начало недели для рубля не предвещает особых изменений. Главными на прошлой неделе стали несколько событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Во-первых, прозвучало заявление чиновников ФРС о возможном снижении процентной ставки в следующем квартале. Во-вторых, президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку. Он также сказал, что его поставили перед сложнейшим политическим выбором, связанным с действиями в Персидском заливе и решительными действиями со стороны Ирана», — пояснил Будаев.

В преддверии окончания налоговых выплат РФ и предстоящим саммитом G20, который начнется 28 июня, российская валюта на фоне других выглядит для инвесторов более привлекательной.

«Поддержка со стороны высоких цен на нефть марки Brent вблизи $65 за баррель также поспособствует дальнейшему укреплению рубля и возможному преодолению сильного психологического уровня в 63 руб. за доллар. Пару USD/RUB 24 июня можно будет увидеть в диапазоне 62,50−63,10», — считает эксперт.

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