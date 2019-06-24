Москва, 24 июня, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Возобновление воздушных перевозок из России в Грузию возможно после того, как обстановка в Тбилиси вернется «в нерусофобское русло». Об этом заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что в указе президента о временном моратории на авиаперевозки не зафиксирован конечный срок. Как только ситуация в Грузии вернется в норму, принятое решение может быть пересмотрено.

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Пока, отметил Песков, ситуация, наоборот, идет к усугублению, есть определенные признаки внутриполитического кризиса. Это внутреннее дело Грузии, однако Москву заставляет волноваться антироссийский характер процесса.

В Грузии в настоящее время царит русофобская истерия, которая подогревается изнутри радикальными элементами. Здесь остается лишь выразить сожаление, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня решением президента РФ было временно ограничено авиасообщение с Грузией. Запрет вступит в силу 8 июля. Мораторий вызван опасениями российского руководства за судьбу соотечественников в связи с волнениями в Тбилиси.