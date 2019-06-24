Екатеринбург, 24 июня, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Экс-главу екатеринбургского избиркома Илью Захарова официально назначили руководителем аппарата горадминистрации. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

Екатеринбург.рф Илья Захаров

От Захарова требуют координировать работу внутренних подразделений горадминистрации, а также наладить взаимодействие мэрии с гордумой, счётной палатой города, а также горизбиркомом.

Хотя чиновник ушёл с поста главы избирательной комиссии, он всё равно остаётся её членом с правом решающего голоса.

Напомним, Илья Захаров с 2007 года руководил горизбиркомом Екатеринбурга. Ожидалось, что в конце 2018 года ему дадут пост главы облизбиркома. Однако чиновник, по его собственным словам, отказался от борьбы за должность