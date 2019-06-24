Москва, 24 июня, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, внес в Госдуму депутат Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается уточнить положения Уголовного кодекса, касающиеся привлечения к ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем (ней).

В частности, планируется ввести запрет дополнительной квалификации по статье 210 УК РФ действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в создании преступного сообщества.

Следственная и судебная практики показывают, что существующее широкое толкование указанных норм позволяет органам предварительного расследования искусственно применять ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщество (преступной организации) или участи в нем (ней)» к лицам, создавшим или учредившим юридическое лицо подозреваемым или обвиняемым в преступлениях, совершенных при осуществлении ими предпринимательской деятельности.

Предъявление дополнительного обвинения по ст. 210 УК РФ учредителю, руководителю или иному лицу, обладающему управленческими полномочиями в организации, которая лишь формально подпадает под признаки преступного сообщества ввиду наличия в ее внутренней структуре самостоятельных подразделений или отделов, позволяет правоохранительным органам внешне строго в рамках закона обходить прямой запрет, установленный ч.1.1 ст. 108 УПК РФ, и применять в отношении указанных лиц меру пресечения в виде заключения под стражу, отмечает парламентарий.

«Такое расширительное толкование нормы Уголовного кодекса также позволяет привлекать к уголовной ответственности бенефициарных владельцев юридических лиц в случаях, если не удается собрать достаточное количество доказательств их причастности к основным преступлениям, в которых обвиняются руководители (или номинальные руководители) организации, поскольку сам факт их участия в создании и регистрации юридического лица формально образует состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ», — указал парламентарий.