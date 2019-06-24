Москва, 24 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. После кратковременной коррекции 21 июня рубль возобновил укрепление в начале новой недели. Сегодня, 24 июня, пара доллар/рубль открылась гэпом вниз, вернувшись под отметку 63 руб., и отметила новый почти однолетний минимум в районе 62,80 руб., снижаясь внутри дня в пределах 0,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Тема санкций, которая вернулась на российский рынок в конце минувшей недели, не смогла испугать инвесторов, которые уже привыкли к угрозам американских чиновников. Исходя из реакции отечественных активов, можно предположить, что более устойчивое и существенное снижение произойдет только в случае, если Вашингтон действительно перейдет от слов к делу. А пока подобные выпады — лишь повод снять перекупленность, накопившуюся за последнее время», — считает эксперт.

Но дело не только в «иммунитете» участников рынка. Хорошую поддержку рубль получает со стороны слабого доллара, который остается под давлением на рынке Форекс. Перед саммитом G-20, который заставляет игроков нервничать, есть большие сомнения в прогрессе отношений между США и Китаем, а потенциальный провал в переговорах повышает вероятность снижения ставки ФРС, что дополнительно давит на американскую валюту.

«Также не стоит забывать, что на эту неделю приходится пик налоговых выплат, который также играет на руку нашей валюте. При таком сочетании факторов, если антироссийская риторика не обострится в ближайшие дни, рубль вполне может испытать на прочность новые максимумы. Но в свете опасно высоких уровней угроза коррекции нарастает, а потенциал роста постепенно исчерпывается», — полагает Николаев.

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