Москва, 24 июня, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Стоимость одного барреля нефти марки Brent к концу 2019 года может достигнуть 67 долларов, но это повлечёт рост цен на продукты и услуги в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость нефти продолжает расти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так, баррель нефти марки Brent достиг цены в 65,5 доллара, что на 0,44% выше, чем было в пятницу, 21 июня. Между тем, уверен Деев, на рост стоимости нефти сейчас влияют уже не столько события в Персидском заливе, сколько другие внешние факторы.

«На данный момент нефтяные котировки обыграли обострения в районе Персидского залива и сокращение коммерческих запасов нефти США, 64 доллара за баррель Brent — это был ценовой пик для этих обстоятельств. Дальнейшему росту нефть обязана большим надеждам рынков, возлагаемым на саммит большой двадцатки (G20) и встречу ОПЕК+», — заявил Деев.

При этом, по его словам, предпосылок для дальнейшего роста нефтяных котировок очень немного.

«В случае подтверждения позитивных ожиданий от перечисленных событий, может возникнуть ситуация для роста нефти в район 67 долларов до конца года», — предполагает эксперт.

Между тем такие изменения могут нести ряд угроз для экономики РФ.

«В частности, повышение цен на топливо и, как следствие, рост цен на большинство товаров и услуг. Топливный вопрос в России уже сейчас стоит достаточно остро», — считает Деев.