Москва, 24 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) будут утверждены в конце 2019 года, а во втором квартале 2020 года будет завершена работа по обновлению основных школьных программ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

«После утверждения стандартов, а это планируется сделать к концу года, мы организуем работу по обновлению примерных основных программ. Эта работа должна завершиться во втором квартале 2020 года», — заявила Васильева.

Она напомнила принципы формирования стандартов: конкретизация требований к результатам, структуре и условиям реализации освоения образовательных программ; содержание ФГОСов должно быть максимально понятно всем участникам образовательного процесса, включая родителей.

«Позиция министерства очень проста: обучение в школах должно проходить с использованием качественной учебной литературы, учебников не должно быть много. Поэтому мы подготовили новый порядок формирования федерального перечня учебника. В нём отражены требования, которые предъявляются к экспертам, а также их права. Документ уточняет понятие конфликта интересов, новый порядок конкретизирует и перечень критериев, с позиции которых проводится экспертиза. Тем самым существенно снижаются риски попадания некачественных учебников в наши российские школы», — пояснила министр.