Москва, 24 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Вероятность «вбросов» голосов и утечки персональной информации во время эксперимента по дистанционному электронному голосованию, который пройдёт в трёх округах на выборах в Мосгордуму, исключена. Об этом 24 июня заявил депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный, выступая на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Политик отметил, что перед началом мероприятия разместил запись на эту тему в своих социальных сетях, чтобы знать отношение граждан к электронному голосованию.

«Чтобы понять насколько данная тема интересна жителям. Что меня удивило — это внимание к данному вопросу со стороны жителей города Москвы. Некоторые уже определились, что будут голосовать, используя электронное голосование. Плюс жители Москвы активно интересуются, насколько это безопасно и насколько гарантирована чистота выборов. Им не всё равно кто будет депутатом Мосгордумы. Но больше всего меня удивило их желание оправдать этот пилотный проект. Ели эксперимент будет удачно проведён на площадке Москвы, то он будет применяться по территории всей России», — рассказал депутат Государственной думы.

Политик выразил надежду, что эксперимент позволит увеличить явку, привлечь молодежь, однако и старшее поколение также будет в нём участвовать.

«Мне кажется, что пожилые люди в этом эксперименте будут тоже активно участвовать. Это комфортно, удобно, максимально прозрачно. Надеюсь эксперимент будет реализован и в других регионах России», — отметил Выборный.

Отвечая на вопрос, возможно ли вбросить голоса избирателей, депутат Госдумы ответил отрицательно.

«Это исключено, это невозможно. Каждый голосует сам за себя», — сказал он.

Также политик отметил, что утечка информации о том, кто и за кого голосовал, также исключена.