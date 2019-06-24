Москва, 24 июня, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В России очень остро стоит проблема загруженности учителей избыточной отчётностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации» в Госдуме.

(сс) myrfa Стопка бумаг

«Очевидно, что забюрократизированность остаётся главной проблемой школьного дня. Перед системой эта проблема стоит очень остро», — заявила Васильева.

Ранее были опубликованы результаты исследования TALIS (Teaching and Learning International Survey — Международное исследование по вопросам преподавания и обучения, проводится ОЭСР). В исследовании приняли участие 4 тыс. российских учителей и руководителей школьных организаций.

«90% учителей довольны своей работой и получают от неё удовлетворение. Но это вовсе не значит, что нет вопросов, которые требуют обсуждения», — отметила министр.

«Учителя загружены отчётностью. Проблема остаётся; есть, правда, маленькая продолжительная динамика: согласно TALIS в сравнении 2013 и 2018−2019 годы учителя отметили, что она чуть снизилась», — подчеркнул она.

Так, помимо прочего, учителям приходится заполнять отчёты, связанные с требованием различных социальных служб, налоговой, МЧС.

«Зачастую очень странные (требования). Я читала отчёты о том, чтобы предоставьте количество сосулек, укажите количество деревьев в школьном дворе… Ещё в одном отчёте: укажите, сколько человек было на субботнике, сколько мальчиков и сколько девочек. Я могу продолжать это долго, но всё это не имеет отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешает. Я полностью разделяю возмущение, которое испытывают наши коллеги», — подчеркнула Васильева.