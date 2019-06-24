Москва, 24 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В России не хватает 11% учителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом сообщила в Госдуме глава Минпросвещения Ольга Васильева.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

«По нашей оценке, при учете той нагрузки, о которой я сказала выше, нам не хватает 11% учителей для того, чтобы давать качественно предметы», — заявила Васильева.

По словам министра, продолжается снижение в Оренбургской и Курганской областях.

«Наибольшая нехватка — это Кемеровская, Магаданская, Омская, Еврейская АО и Чукотка. Это при том, что если не будет той загруженности, о которой я сказала, не будет учителей, которые работают на 1,78 ставки», — уточнила она.