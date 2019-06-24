Москва, 24 июня, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Под конец прошлой недели доллар США заметно снизился против российского рубля на фоне широкомасштабного ослабления на международном валютном рынке. При этом евро после падения сумел несколько восстановить позиции на локальном рынке из-за роста единой валюты против доллара на рынке Forex. Курс доллара опустился ниже 63 руб., евро закончил неделю около отметки 71,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Санкции

«Нефтяные фьючерсы выросли к месячным максимумам. Североморская смесь Brent поднялась выше $64,55 за бар. Легкий американский сорт WTI вырос до $57,60. Наступившая неделя может стать еще одной неделей распродаж доллара США на фоне усилившихся ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Но, вероятно, снижение американской валюты будет носить уже более сдержанный характер и, вероятно, через фазы коррекционного восстановления», — пояснил эксперт.

Традиционную поддержку рублю будут оказывать рост нефтяных цен, налоговый период и выплаты дивидендов российскими компаниями, а также спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Основным риском для рубля является возобновившаяся тема антироссийских санкций, включающих ограничения на российский гос. долг, что спровоцировало повышенную волатильность на Московской бирже в прошедшую пятницу.

«Вероятно, торги сегодня, 24 июня, стартуют в диапазоне 63,00—63,40 руб. для доллара США и в районе 72 руб. для евро. В течение дня возможно плавное укрепление валютных курсов против рубля в качестве коррекции», — считает Егоров.

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