Якутск, 24 июня, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Проект строительства моста через реку Лена в Якутии, который сейчас находится на согласовании в федеральных органах власти, предусматривает снос 81 дома в селе Старая Табага. Об этом сообщают сами селяне. Люди просят изменить место прохождения ведущей к мосту автотрассы и жалуются на свою проблему президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rhys Asplundh Снос

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О своей беде жители Старой Табаги рассказали в видеобращении, адресованном главе государства.

«Мы не против строительства моста — мы против прохождения автотрассы по нашему селу. Наше правительство не хочет нас услышать и продолжает игнорировать наше право на жизнь на родной земле. Просим вас сохранить наше историческое село и разобраться с данной ситуации. Владимир Владимировича, вся надежда только на вас!» — сказали жители Старой Табаги.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, отвечая на вопрос «прямой линии», оценил строительство моста через реку Лена в Якутии как дорогой и неперспективный проект. Причиной этого глава государства назвал то, что мостовой переход, которого так ждут якутяне, не имеет продолжения.

«Этот мост и эта дорога будущая — это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше», — сказал президент.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, слова Владимира Путина ускорят принятие решения о начале возведения моста через реку Лена.

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