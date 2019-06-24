Москва, 24 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 21 июня завершились ростом на 1,26%, за неделю — на 5,30%. Росту котировок способствовал усилившийся конфликт Ирана с США после того, как был сбит американский беспилотник, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Президент США Дональд Трамп отменил свой приказ о нанесении авиаудара по Ирану, но заявил, что вводит крупные дополнительные санкции против Ирана 24 июня.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 21 июня в США общее число буровых установок сократилось на две единицы, до 967 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло на одну единицу, до 789 единиц.

Сегодня, 24 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 65,44 (+0,18%). На фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке цель для покупателей находится на уровне $69. Также в центре внимания спекулянтов находится встреча ОПЕК.

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