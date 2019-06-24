Пекин, 24 июня, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в трехсторонней встрече с участием глав России и Индии, заявил 24 июня помощник министра иностранных дел Китая Чжан Цзюнь, передает портал UrduPoint News.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.

По словам Чжан, международным сообществом давно признан вред протекционизма, в связи с чем Китай намерен защищать свои интересы.

Представитель МИД КНР подтвердил также, что встреча Си с президентом США Дональдом Трампом должна состояться на саммите G20 до конца недели.

Ранее глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил о том, что главным принципом внешней политики Китая является мирное развитие и отказ приобретения односторонних выгод за счет других.