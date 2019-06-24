Казань, 24 июня, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Власти Туркмении готовы открыть диппредставительство в столице Татарии и увеличить количество рейсов в неё. Соглашение об этом было достигнуто на встрече президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и главы республики Рустама Минниханова, прошедшей 23 июня 2019 года в Казани, которую с рабочим визитом посетил высокий гость, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Туркмении

С предложением об открытии генерального консульства выступил глава Татарии, отметивший, что «отношения носят системный стратегический характер» и было бы хорошо, если бы президент Туркмении дал такое поручение.

На это Гурбангулы Бердымухамедов ответил, что приветствует эту идею, предложив также «увеличить частоту авиарейсов между Казанью и Ашхабадом, которые выполняет туркменская авиакомпания». Сегодня в неделю осуществляется два рейса, а предложено выполнять три.

После встречи на высоком уровне, она продолжилась в расширенном составе. В результате визита делегации из Туркмении был подписан ряд соглашений. Договоры подписаны между Государственным энергетическим институтом Туркмении и Казанским государственным энергетическим университетом, а также между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркмении и университетом Иннополис, между Туркменским государственным институтом экономики и Казанским федеральным университетом. Меморандумы о взаимопонимании также подписали госконцерн «Туркменхимия» и «УК «КЭР-Холдинг», госконцерн «Туркменнебит» и ПАО «Татнефть». А ПАО «КамАЗ» договорился с агентством «Туркменавтоулаглары» о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники. Последнее соглашение предполагает поставку порядка 2 тыс. грузовиков.

Гурбангулы Бердымухамедов также выразил желание приобрести судно для экскурсионных поездок, отметив, что его страна нуждается в авиатехнике и кораблях.

Гости из Туркмении 23 июня приняли участие в праздновании Сабантуя в Березовой роще казанского посёлка Мирный.

Напомним, делегация Татарии посетила Ашхабад в сентябре 2017 года. Помимо этого, Рустам Минниханов получил приглашение принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, что пройдёт в Туркмении 12 августа 2019 года.

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