Глава Туркмении планирует совершить рабочий визит в Казань

Ашхабад, , 15:28 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершит рабочий визит в Казань 23 июня. Об этом заявила представитель администрации города Лилия Галимова, сообщает издание «Татар-информ».

По её словам, туркменский лидер проведет переговоры с главой Татарии Рустам Минниханов. Планируется, что профильные ведомства Туркмении подпишут соглашения с ПАО «КамАЗ», ПАО «Татанефть», «КЭР-Холдингом» и другими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что Москва и Ашхабад обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа. Поставки газа могут начаться со второго полугодия 2019 года.

Читайте также: Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газа