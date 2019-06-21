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Глава Туркмении планирует совершить рабочий визит в Казань

Политика

Пофильные ведомства Туркмении подпишут соглашения с ПАО «КамАЗ», ПАО «Татанефть», «КЭР-Холдингом»

Ашхабад, 21 июня 2019, 15:28 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершит рабочий визит в Казань 23 июня. Об этом заявила представитель администрации города Лилия Галимова, сообщает издание «Татар-информ».

По её словам, туркменский лидер проведет переговоры с главой Татарии Рустам Минниханов. Планируется, что профильные ведомства Туркмении подпишут соглашения с ПАО «КамАЗ», ПАО «Татанефть», «КЭР-Холдингом» и другими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что Москва и Ашхабад обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа. Поставки газа могут начаться со второго полугодия 2019 года.

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Российско-туркменские отношения
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