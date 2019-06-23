Москва, 23 июня, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В Совфеде на исключают дополнительных ответных мер в отношении Грузии, выходящих за пределы туристического эмбарго, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Недавний опыт показал, что даже стране с мощной отлаженной туристической инфраструктурой не удалось найти замену российским туристам. Понятно, что попытки решить эту проблему в Грузии тем более закончатся пшиком», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Западный турист, на которого, видимо, делается расчет, привык планировать свой отдых заранее — чуть ли не за год, рассуждает сенатор, «и к тому же он притязательнее, чем турист российский, а Грузия, как известно, европейского сервиса пока обеспечить не может».

«Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что для западного обывателя Грузия — это ноль со многими неизвестными, в то время как для многих наших соотечественников, несмотря на неблагоприятные перемены, происшедшие после распада Советского Союза, она продолжается оставаться генетически близкой страной», — указал он.

Клинцевич также прокомментировал тот факт, что ряд кинотеатров Грузии приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно — фильмов с русским переводом.

«По сути, речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей», — указал он.

Продолжение антироссийской истерии может сильно ударить по Грузии, полагает сенатор.

«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», — сказал Клинцевич.