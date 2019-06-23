Москва, 23 июня, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Андрей Макаревич рассказал о юбилейном туре в честь 50-летия группы «Машина времени», — сообщает специализированное издание Star Hit.

Общественный делатель

Кроме того, Макаревич поведал о своих внуках, которые живут в США. По его словам, когда «Машина времени» приезжает в Америку, Макаревич всегда приглашает родственников на концерт: «Им нравится музыка. Но они всё по-своему слышат. Они русского не знают. На наш юбилейный концерт приедут».

Издание сообщает, что дочь Макаревича уже много лет живет в Филадельфии. Она вышла замуж за американского бизнесмена, которому родила троих детей: дочерей Сару и Эмму и сына Джимми.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Макаревич вошёл в состав Общественного совета Комитета по культуре Государственной думы РФ, который возглавляет Елена Ямпольская.