Лиссабон, 23 июня, 2019, 15:19 — ИА Регнум. По мнению издания, Россия в настоящее время впервые со времен холодной войны усиленно инвестирует в Арктику и наращивает свое военное и экономическое преимущество в этом стратегически важном районе. Москва располагает 40 ледоколами, которые прокладывают маршруты, имеющие решающее значение для экспорта природного газа в Азию (тогда как США имеет два, а Китай строит третий).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

При этом Китай, несмотря на свое отставание, демонстрирует необычайные успехи и всерьез относится к развитию своего глобального проекта «Один пояс, один путь», связывающего коммерческие и политические интересы Китая в Центральной Азии, Африке и Европе.

В случае продолжения глобального потепления и развития Северного морского пути маршрут между китайскими и северными портами (например, Гамбургом или Роттердамом) может оказаться почти на три тысячи морских миль короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Это позволяет сэкономить деньги за счет сокращения времени в пути на 12 дней и избежать проблем с пиратами в Индийском океане. Недаром этот торговый маршрут в 2018 году апробировала крупнейшая компания контейнерных перевозок «Маэрск» (Maersk).

В свою очередь снижение значимости маршрута через Суэцкий канал в долгосрочной перспективе приведет к утрате португальским портом Синеш (Sines) важной роли перевалочного пункта для транзита судов и, как следствие, негативным экономическим последствиям для всей Португалии. Порту Синеш придется восполнять подобный дисбаланс другими средствами. Например, стать европейскими воротами для американского (или канадского) газа, при этом конкурируя с терминалами Польши и стран Прибалтики. Тогда же придется выступать активным пропагандистом большей энергетической независимости Евросоюза от России, диверсификации источников поставок и самого регламента потребления.

Именно в связи с грядущими глобальными изменениями Португалия должна принимать более активное участие в политической повестке дня по Арктике — делает главный вывод газета и напоминает, что сейчас в Арктический совет входит восемь постоянных членов (включая Россию и пять стран НАТО) и 13 наблюдателей. Из них Европу представляют Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания, Польша и Италия, а азиатскую сторону — Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур и Индия.