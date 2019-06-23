Тбилиси, 23 июня, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным источника, футболисты кутаисского «Торпедо» вышли на игровое поле стадиона имени 26 мая в черных майках, на которых было написано, что Россия оккупировала часть грузинской территории.

Также на матче между грузинскими командами «Рустави» и «Локомотив» на тбилисском стадионе «Михаил Месхи — 2» игроки обеих команд вышли в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией резко накалились после того как 20 июня в парламенте страны депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов провёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламента, и говорил при этом на русском языке. После этого в Грузии начались массовые антироссийские акции, президент Грузии назвала Россию врагом, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, объявил о прекращении воздушного сообщения со страной и возвращении на родину из Грузии всех российских туристов.