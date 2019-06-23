Париж, 23 июня, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Разрабатываемый космический пилотируемый корабль «Федерация» сможет выводиться на орбиту с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5В». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса, представленные на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

Многоразовый корабль «Федерация» разрабатывается в ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. Предполагается, что этот корабль будет использоваться для пилотируемых полётов к Луне. Ранее сообщалось о возможности использования для запусков «Федерации» разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты-носителя «Енисей» и ракеты-носителя среднего класса «Иртыш» (прежде называемой «Союз-5»).

Новые материалы Роскосмоса показывают, что запуски пилотируемого корабля также можно будет осуществлять с помощью одной из конфигураций ракеты-носителя «Ангара-А5В».

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракеты-носителя «Енисей» запланирован на 2022 год. Ожидается, что в качестве полезной нагрузки во время испытательного запуска будет использоваться макет корабля «Федерация».