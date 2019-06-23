Омск, 23 июня, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М» с астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» было принято для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения аварийной ситуации, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского производственного объединения «Полёт». Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Глава госкопрорации «Роскосмос» отметил, что ни один год в отечественной космической отрасли, начиная с 2006, не обходился без аварийных ситуаций. Рогозин заявил о намерении переломить эту тенденцию, в том числе за счёт дополнительных проверок устранения замечаний, выявленных при подготовке к запуску обсерватории «Спектр-РГ».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Роскосмосе заявили об отмене запуска космической обсерватории «Спектр-РГ», запланированного на эту дату. Ожидается, что запуск будет произведён в июле.