Вашингтон, 23 июня, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Депортация нелегально пребывающих на территории США мигрантов отложена на две недели, заявил 22 июня американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иммиграционная и таможенная полиция США

«По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели», — сообщил президент.

В течение выделенного Трампом срока у представителей Демократической партии США и их противников из Республиканской партии будет возможность «собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе».

«Если нет — депортация начнется!» — предупредил Трамп.

Напомним, ранее 18 июня президент США заявил о том, что иммиграционные и таможенные службы США начнут высылку нелегалов с территории страны на следующей неделе.