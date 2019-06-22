Пекин, 23 июня, 2019, 00:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 жителей китайской провинции Сычуань пострадали от землетрясения, сообщает 23 июня агентство Xinhua.

Chong Fat Скорая помощь. Китай

Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы на глубине 10 км недалеко от города Гунцюань. В результате в деревне Ючи, расположенной в эпицентре землетрясения, были разрушены несколько ветхих домов. Раненные были доставлены в больницу.

В район бедствия направлены более 40 человек спасателей.

Ранее, 18 июня, в результате землетрясения в этом районе Китая погибли 11 человек.