Москва, 22 июня, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Ростуризм предоставил данные, согласно которым около 3500 туристов из России должны были вылететь в Грузию с 8 июля до Нового года. Об этом 22 июня сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным ведомства, именно столько российских граждан уже приобрели билеты. На данный момент, в Грузии находится около полутора тысяч туристов из России, которым настоятельно рекомендуется вернуться до 8 июля.

Напомним, в результате протестов в Грузии 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временной приостановки воздушного сообщения с данной страной с 8 июля. В связи с этим Ростуризм распространил информацию о том, что купившие авиабилеты граждане России имеют право их возвратить с компенсацией стоимости билета в полном объеме, если вылет намечался после 8 июля.