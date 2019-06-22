Москва, 22 июня, 2019, 18:23 — ИА Регнум. На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта (Минтранс) РФ.

Павел Латышов ИА Красная Весна Авиаперелет

В министерстве уточнили, что полеты воздушных судов, принадлежащих грузинским авиакомпаниям, на территорию Российской Федерации будут возобновлены тогда, когда грузинская сторона подтвердит их авиационную безопасность и погасит долги за аэронавигационное обслуживание.

«Общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792 543,19 и 592 251,95 руб. — говорится в сообщении. — Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 г.»

Отмечается, что российские авиационные власти, которые готовы к проведению консультаций, уже передали соответствующее сообщение грузинским авиационным властям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня у здания парламента Грузии начались акции протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Работа ассамблеи была сорвана.