Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
Москва, 22 июня, 2019, 18:23 — ИА Регнум. На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта (Минтранс) РФ.
В министерстве уточнили, что полеты воздушных судов, принадлежащих грузинским авиакомпаниям, на территорию Российской Федерации будут возобновлены тогда, когда грузинская сторона подтвердит их авиационную безопасность и погасит долги за аэронавигационное обслуживание.
Отмечается, что российские авиационные власти, которые готовы к проведению консультаций, уже передали соответствующее сообщение грузинским авиационным властям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня у здания парламента Грузии начались акции протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Работа ассамблеи была сорвана.