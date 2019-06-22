Зубцовский район, Тверская область, 22 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Церемония передачи останков двух бойцов Красной Армии, в течение 77 лет числившихся среди пропавших без вести, состоялась на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области 22 июня. Сегодня, как рассказала ИА REGNUM заместитель главы администрации Зубцовского района Алла Виноградова, останки бойцов отправились на родину, где будут захоронены с воинскими почестями.

Бои в Калининской области .1942

Никифор Григорьевич Касярум найден тверским поисковым отрядом «Ополченец». У бойца при себе имелись мундштук, опасная бритва, фляга, остатки амуниции и бакелитовая капсула — так называемый «смертный медальон». Установлено, что погиб солдат 31 августа 1942 года. Семён Осипович Карасёв найден московским областным поисковым отрядом ВПО «Поиск» им. Ольховского. Но записке из медальона удалось установить, что боец 1903 года рождения, уроженец Горьковской области, числился пропавшим без вести с 1942 года.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Алла Виноградова, останки бойцов были обнаружены на территории района 4 мая.

«В считанные дни поисковиками при поддержке разных ресурсов была проведена работа по розыску родственников. Было установлено, что и у одного солдата, и у другого живы дочери, есть внуки, правнуки, большие семьи, в которых про подвиг дедов помнили и знали, но имели только сообщение о том, что они пропали без вести. Конечно, для них это сообщение стало важным. Сегодня, по просьбе дочери и при поддержке администрации поселка Таврическое Омской области на передачу останков для захоронения на родине прибыли должностные лица — заместитель главы администрации Артём Ткаченко и руководитель районной ветеранской администрации Василий Грицина. За вторым бойцом по просьбе дочери, при поддержке местной администрации прибыли две внучки. 24 июня, в понедельник, Семён Осипович Карасёв будет перезахоронен с воинскими почестями в Нижнем Новгороде — в родовой могиле рядом со своей женой. 25 июня будет похоронен Никифор Григорьевич Касярум, также на своей родине, в рабочем поселке Таврическое», — рассказала представитель администрации.

Сегодня же, добавила Алла Виноградова, на воинском кладбище села Погорелое Городище были преданы земле останки 28 солдат и офицеров Красной Армии — их имена установить не удалось.

«Поисковики считают, что в судьбе Семёна Осиповича Карасёва есть поле для архивной работы и, возможно, получится установить ещё одно имя», — рассказала собеседница агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия 22 июня прошли на территории всей Тверской области. Так, в Конаковском районе состоялась церемония захоронения останков пилота самолета МИГ-3 Фёдора Ивановича Скворцова, который был сбит нацистами в 1942 году.