Москва, 22 июня, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в День памяти и скорби — 22 июня — возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в память о защитниках Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Kremlin.ru Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

На траурной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля кроме российского лидера также присутствовали: глава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны России Сергей Шойгу, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, а также члены правительства и Федерального собрания и представители ветеранских организаций.

После возложения венков и цветов состоялся торжественный марш войск Московского гарнизона в Александровском саду. Перед Могилой Неизвестного Солдата и высшим политическим руководством страны прошли представители трёх видов Вооружённых сил: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского флота.

Также российский лидер возложил цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День памяти и скорби — 22 июня — это день нападения войск стран «Оси» под руководством Третьего рейха на Советский Союз в 1941 году. Эта памятная дата была установлена в 1996 году.