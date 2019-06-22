Москва, 22 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Российские граждане начали массово сдавать авиабилеты в Грузию. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские авиакомпании, которые фиксируют массовую сдачу билетов.

В самолёте

Как ране сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Указ был подписан после того, как официальная российская делегация, прибывшая в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия, подверглась нападению со стороны радикальных элементов при попустительстве грузинских властей.

В указе говорится, что с 8 июля временно прекращается авиационное сообщение с Грузией. Кроме того, все граждане России должны быть вывезены с территории Грузии.

Российские авиакомпании также заявляют, что с 8 июля они прекращают продажу авиабилетов в Грузию.

Сегодня официальный представитель вице-премьера России Максима Акимова рассказал, что гражданам России, которые сейчас находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь.