Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Продюсер кинокомикса «Веном» Эми Паскаль подтвердила информацию о том, что мир увидит его продолжение, главную роль в котором исполнит Том Харди. Об этом 21 июня сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Веном». реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

https://twitter.com/screenrant/status/1142205686148993024

В интервью журналистам Паскаль отметила, что Харди «великолепно сыграл этого персонажа». Когда продюсера спросили о причинах кассового успеха «Венома», она ответила, что он связан с двумя факторами: во-первых, Sony удалось грамотно выстроить франшизу вокруг героя, а во-вторых, Харди блестяще справился со своей актёрской задачей.

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Напомним, при бюджете $100 млн «Веном» смог собрать в кинопрокате США $213,5 млн. Сумма общемировых сборов картины составила более $855 млн.