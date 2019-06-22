Москва, 22 июня, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российский флаг никогда не будет спущен над Курильскими островами. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие десятилетия власти Японии заявляют о своих территориальных претензиях к России. Токио пытается заполучить хотя бы часть Курильской гряды, в частности, четыре южных острова — Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Наиболее радикальные круги японской власти хотят всю Курильскую гряду и даже южную часть острова Сахалин.

Кроме того, официальный Токио пытается использовать отсутствие мирного договора между Россией и Японией после Второй мировой войны как инструмент для получения этих островов. Японцы увязывают заключение мирного договора с решением территориального спора, а в обмен на мирный договор обещают некие эфемерные инвестиции в российскую экономику.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что готов вести переговоры с Японией о заключении мирного договора на основании давно устаревшей и утратившей всякую актуальность Московской декларации 1956 года. Тогда советское руководство во главе с Хрущевым в надежде оторвать Японию от США было согласно заключить мирный договор, после которого СССР в качестве жеста доброй воли мог бы передать Японии два острова — Шикотан и Хабомаи.

Несколько раундов безрезультатных российско-японских переговоров на высшем уровне показали, что договориться с японцами на основании предложений российской стороны не удастся.