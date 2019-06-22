Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, 22 июня, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех 14-этажных домов в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Эти дома, в которых свыше 500 квартир общей площадью более 30 тыс. кв. метров, остались «в наследство» от обанкротившегося застройщика «СУ-155».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов в Ленобласти

ЖК «Янино Парк» строился с 2014 года, его планировалось ввести в первом квартале 2017 года. «СУ-155» успело продать 160 квартир на сумму около 880 млн рублей. Среди покупателей были, в основном, жители Петербурга, поскольку Янино — пригород Северной столицы. В 2016 году в связи с крахом компании строительство было заморожено.

Дольщики ЖК «Янино Парк» не раз устраивали акции протеста, требуя от властей помощи в достройке их квартир. Как сообщало ИА REGNUM, последняя такая акция прошла 4 марта 2019 года на Колтушском шоссе под Петербургом.

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Как и на других объектах «СУ-155», достройка домов в Янино была поручена банку «Российский капитал», затем контроль за завершением долгостроев перешел к государственной компании «Дом.РФ».

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области, распоряжением губернатора региона Александра Дрозденко была образована рабочая группа по вопросам завершения строительства в Янино. Она решила вопросы подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, были построены подъездные пути.

«Ввод объектов СУ-155» в Янино — хороший пример взаимодействия областных и федеральных структур при завершении проблемных объектов. При федеральном финансировании администрация области помогала с вопросами подключения к сетям и коммуникациями, решала проблемы с градостроительными документами. Это хороший опыт, который нам пригодится и в дальнейшем сотрудничестве», — прокомментировал завершение долгостроя в Янино заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Как ожидается, госкомпания АО «Дом.РФ» предложит правительству России выделить целевую субсидию для достройки остающихся проблемных объектов в Ленинградской области. Речь идет о долгостроях компаний «Норманн», «Навис», «Главстройкомплекс», «Ленспецстрой», «Леноблстрой», «Унисто Петросталь», «Строительное управление» и других.

С начала 2019 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию ранее проблемные ЖК «Созвездие» и несколько домов ЖК «Щегловская усадьба», а также объект компании «Мегаполис» в Лаголово.

В 2018 году в Ленинградской области введено около 2,5 млн кв. м жилья. Регион входит в пятерку лидеров по стране по этому показателю и находится на первом месте в РФ по вводу жилья на одного жителя региона.