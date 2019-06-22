Москва, 22 июня, 2019, 09:42 — ИА Регнум. 22 июня, в День памяти и скорби, ИА REGNUM публикует видеозапись театральной реконструкции «советского Нюрнберга» — документальную драму «Да судимы будете».

Иван Шилов ИА REGNUM «Да судимы будете»

Уже 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал Указ №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских преступников, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». 20 открытых судов были проведены в наиболее пострадавших городах. Последний публичный суд советского народа над нацистскими преступниками состоялся 7−18 декабря 1947 г. в Великом Новгороде.

В декабре 2017-го инициативная группа впервые в России полностью воссоздала это событие в жанре документальной драмы, назвав ее словами одного из свидетелей, священника Николая Ломакина, сказавшего обвиняемым фашистским палачам: «Да судимы будете».

Зверства гитлеровцев в Новгороде были полностью доказаны в ходе следствия и подтверждены свидетельскими показаниями. К сожалению, именно новгородский процесс был освещен в хронике гораздо меньше, чем аналогичные процессы в Москве и Ленинграде, поэтому реконструкция «Да судимы будете», основанная на достоверных документах и воспоминаниях, ценна как свидетельство.

Над исполнением замысла работала группа энтузиастов. Автор идеи и постановщик — заслуженный артист России Даниил Донченко, сценаристы — к.и.н. Дмитрий Асташкин и к.ф.н. Сергей Козлов, режиссеры — заслуженный артист России Анатолий Устинов и Сергей Семенцов, звукорежиссеры — Иван Прокофьев и Владимир Большаков. В реализации идеи, в создании атмосферы достоверности и эффекта присутствия большая заслуга принадлежит художнику по свету Ларисе Дедух, художнику-оформителю Юрию Токареву и ответственным за видеоарт Александру Ермолаеву и Валерию Рубцову.