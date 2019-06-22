Вашингтон, 22 июня, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнёт массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов с их последующей депортацией, сообщает агентство Reuters.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)

По данным агентства, рейды пройдут в десяти городах Соединённых Штатов, включая Чикаго, Хьюстон, Майями и Лос-Анджелес. Предполагается, что депортация затронет около двух тысяч семей нелегальных мигрантов. В то же время ряд мэров городов, в которых будет проводиться операция, отказался сотрудничать с ICE. Например, мэр Чикаго Лори Лайтфут отказал федеральной службе в доступе к базе данных чикагской полиции. С аналогичной позицией выступил и глава департамента полиции Лос-Анджелеса, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США Дональд Трамп анонсировал депортацию «миллионов нелегальных мигрантов». По его словам, Соединённые Штаты в скором времени начнут массовые депортации мигрантов на родину.