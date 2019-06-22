Лондон, 22 июня, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Двое неизвестных напали на мужчину в Лондоне и плеснули ему в лицо кислотой, сообщает The Daily Star.

(сс) EDDIE Скорая помощь

Сообщается, что инцидент произошел на рынке города, где потерпевший устанавливал киоск для продажи товаров. К нему подошли двое неизвестных и плеснули в лицо кислотой, а затем скрылись с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями, опасными для жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня посольство России в Великобритании сообщило о всплеске уличного насилия в Лондоне, в том числе с применением холодного оружия. Отмечается, что с начала 2019 года в британской столице произошло 56 убийств. В связи с этим российское посольство призвало граждан РФ сохранять бдительность при поездках в Великобританию.