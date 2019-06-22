Гвадалахара, Мексика, 22 июня, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Четыре вооруженных нападения было совершено неизвестными против сотрудников прокуратуры мексиканского штата Халиско, сообщает портал Excelsior.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщается, что нападения произошли в районе города Гвадалахара. В результате вооруженных атак погибли двое полицейских, также погибли двое нападавших, еще двое ранены. Также полицейским удалось захватить троих злоумышленников. По данным портала Universal, для операции власти привлекали вертолеты и военнослужащих для подавления огня нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня журналистка Норма Сарабия была убита неизвестными злоумышленниками. Нападение было совершено на журналистку возле ее дома в муниципалитете Уимангильо. Двум нападавшим удалось скрыться с места преступления.