Оттава, 22 июня, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Строительство новых 15 военных кораблей для ВМС Канады обойдется дороже на 10−14 млрд канадских долларов, заявил зампредседателя канадского парламента по вопросам бюджета Ив Жиру, передает Radio-Canada.

Корабль береговой обороны HMCS «Брэндон» ВМС Канады

По его словам, общая стоимость строительства кораблей составит около 69,8 млрд канадских долларов. Отмечается, что первоначальный бюджет программы в 2008 году составлял 25 млрд долларов. Ив Жиру добавил, что стоимость проекта возросла из-за инфляции и изменений в техзадании. При этом пока ни одного нового корабля для ВМС Канады построено не было — они еще находятся на стадии проектирования.

Предполагается, что новые 15 боевых кораблей, которые будет строить компания Irving Shipbuilding, заменят имеющиеся на вооружении фрегаты и эсминцы канадских ВМС. Основное назначение этих кораблей — охрана территориальных вод Канады и участие в военно-морских операциях НАТО.