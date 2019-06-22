Москва, 22 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Москве 21 июня прошла акция «Свеча памяти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Акция проводится ежегодно с 2009 года, она приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В 2019 году «Свеча памяти» началась в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском соборе

«Неслучайно для проведения мероприятия был выбран Елоховский собор, ведь именно тут зажглась первая свеча. Храм подлежал закрытию, но именно в день последней службы 22 июня сюда пришла страшная весть о начале войны. И с той самой минуты в соборе проводились служения с участием прихожан с верой в победу», — рассказала участница акции, зампред Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память о погибших в Великой Отечественной Войне

Дарья Антонова ИА REGNUM Богослужение в память о погибших в Великой Отечественной Войне

После службы в кафедральном соборе автоколонна с участниками акции посетила Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу, где также почтили память погибших за Родину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском соборе

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском соборе

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском соборе

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Елоховском соборе

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в соборной мечети

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в соборной мечети

Вторая часть «Свечи памяти» состоялась в Парке Победы на Поклонной горе. Там ветераны войны и труда, труженики тыла, члены общественных организаций и другие участники акции возложили цветы к мемориальному памятнику и вечному огню. Память погибших советских солдат почтили минутой молчания.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Свеча памяти»

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В борьбе против фашизма мы были вместе»

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Свеча памяти» на Поклонной горе