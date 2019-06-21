Нижний Новгород, 21 июня, 2019, 22:45 — ИА Регнум. В Уфе 21 июня состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове, посвященное вопросу деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области. В реализации программы «Оздоровление Волги» принимают участие семь регионов Приволжского федерального округа.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

«По сути это «фирменный» проект нашего округа, в рамках которого в 2019 году на территории регионов ПФО планируется приступить к реализации 37 мероприятий на объектах. 19 из них расположены в Нижегородской области», — сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин.

По его словам, в настоящее время мероприятия реализуются в соответствии с графиком. На опережающее проектирование в областном бюджете заложено 350 млн рублей.

«Параллельно вместе с крупными инвесторами мы прорабатываем возможности, чтобы работа шла с опережением, и жители региона как можно скорее почувствовали результат от национального проекта», — заключил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, объем средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», в период с 2019 до конца 2024 года составит 205,4 млрд рублей.

Согласно паспорту федерального проекта, его участниками являются 16 регионов РФ, из них в Поволжье — Чувашия, Марий Эл, Татария, а также Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.