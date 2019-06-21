Тбилиси, 21 июня, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Один человек умер от травм, полученных в ходе массовых беспорядков в столице Грузии, сообщает 21 июня телеканал РЕН ТВ.

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По информации телеканала, пострадавший получил ранения 20 июня и 21 июня скончался в больнице.

Напомним, по утверждению грузинского минздрава, в итоге массовых беспорядков в Тбилиси получили ранения и травмы 240 участников волнений и 80 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки, организованные оппозиционными партиями. Поводом для них стало предоставление кресла спикера парламента Грузии российскому делегату сессии Межпарламентской ассамблеи православия Сергею Гаврилову.

Митингующие закидали бутылками отель Radisson, в котором была размещена российская делегация, а также попытались штурмовать здание парламента Грузии.

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