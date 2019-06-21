Москва, 21 июня, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Указ опубликован сегодня, 21 июня, на официальном сайте президента России.

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Указ российского лидера называется: «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Согласно тексту указа, президент распорядился с 8 июля 2019 года всем российским авиакомпаниям временно запретить осуществлять авиаперевозки, в том числе коммерческие, граждан с территории России на территорию Грузии.

Всем туристическим операторам в российской юрисдикции рекомендовано воздержаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Правительству России поручено принять все необходимые меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Также правительству России поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа президента.

Министерству иностранных дел России и иным заинтересованными федеральными органам исполнительной власти Путин поручил установить контакты с грузинским руководством и координировать с официальным Тбилиси решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации на территории Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии прозападная оппозиция напала на российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия. После срыва работы Ассамблеи в Тбилиси начались беспорядки.