Москва, 21 июня, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Действующее политическое руководство Грузии настолько непрофессионально, что зачастую получает от своих действий эффект, обратный ожидаемому, что в очередной раз и произошло на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Об этом, при помощи телемоста, в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил бывший депутат парламента Грузии, руководитель института стратегии и управления Петре Мамрадзе.

ИА REGNUM

Помимо непрофессионализма властей в нападении на российских делегатов также виноваты и сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, известные своими нацистскими взглядами, считает эксперт.

«Это политический идиотизм наших «мечтателей», нашей партии «Грузинская мечта», которая не умеет управлять политическим процессом и часто получает ровно обратное тому, к чему стремится. И, конечно, нацисты Саакашвили, «патриоты», негодяи, для которых последнее убежище — это патриотизм, нашли повод», — отметил Мамрадзе.

По его словам, на парламентариев напала очень маленькая группа, от которой основная часть участников митинга отмежевалась.

По мнению грузинского политика, «нацисты Саакашвили» очень боятся сближения Грузии с Россией. Поэтому они постоянно пытаются обострить отношения между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года в Тбилиси представители грузинской оппозиции сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия, напав на участников из России. Поводом к агрессивным действиям они назвали тот факт, что депутат Госдумы РФ и президент МАП Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента страны. Причём сесть именно туда Гаврилова попросили представители грузинских властей, которые принимали международное мероприятия и гарантировали безопасность участников.

После этого радикально настроенные жители Грузии пришли к зданию парламента выразить своё недовольство присутствием в их стране российских политиков. Провокаторы даже предприняли попытку прорваться в здание парламента, после чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Использование спецсредств помогло предотвратить массовые беспорядки, и со временем протестующие покинули проспект Руставели, где расположен грузинский парламент.