Москва, 21 июня, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Грузинские радикалы напали на представителя Эстонии в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Об этом сообщил глава МАП, депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

«После перерыва президиум захватили радикалы. Я спросил: «Кто этот человек, который грозится убивать всех, который бросился на эстонца душить, решив, что это русский?» А мне говорят: «Им всё можно, это депутаты». Депутаты пригласили в гости, гарантировали безопасность, кормят, угощают, говорят, на высшем уровне будет проведено событие, а на следующий день нападают и угрожают», — сказал Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия было сорвано радикально настроенными представителями грузинской оппозиции, которые напали на представителей России в МАП. После этого тысячи человек вышли к зданию парламента с антироссийскими лозунгами. Наиболее активные участники митинга попытались прорваться в парламент. После этого полиция открыла по демонстрантам огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. Только после этого толпа разбежалась и порядок был восстановлен.