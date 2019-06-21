Филадельфия, США, 21 июня, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв, вслед за которым начался сильный пожар.

Жители Филадельфии сообщают в соцсетях, что от взрыва тряслись стены их домов.

Нефтеперерабатывающее предприятие Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим на восточном побережье США, численность его сотрудников насчитывает около 1000 человек.

На данный момент никакой информации о погибших и пострадавших не поступало.